FusakaFUSAKA چیست

$FUSAKA: The Next Evolution of Ethereum $FUSAKA is the highly anticipated next update for the Ethereum network, designed to supercharge scalability, security, and efficiency. By introducing cutting-edge innovations, it aims to reduce fees, accelerate transaction speed, and unlock even greater potential for DeFi, NFTs, and Web3. Positioned as a game-changer, $FUSAKA strengthens Ethereum's dominance as the backbone of decentralized applications and sets the stage for the next wave of blockchain adoption.

منبع Fusaka (FUSAKA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Fusaka (USD)

ارزش Fusaka (FUSAKA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fusaka (FUSAKA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fusaka را بررسی کنید.

FUSAKA به ارزهای محلی

توکنومیکس Fusaka (FUSAKA)

درک، توکنومیکس Fusaka (FUSAKA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUSAKA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fusaka (FUSAKA) امروز Fusaka (FUSAKA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FUSAKA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FUSAKA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FUSAKA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Fusaka چقدر است؟ ارزش بازار FUSAKA برابر است با $ 1.17M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FUSAKA چقدر است؟ عرضه در گردش FUSAKA برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUSAKA چقدر بوده است؟ FUSAKA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FUSAKA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FUSAKA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FUSAKA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUSAKA برابر است با -- USD . آیا FUSAKA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FUSAKA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUSAKA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fusaka (FUSAKA)