پیش‌ بینی قیمت Fork Chain (USD)

ارزش Fork Chain (FORK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fork Chain (FORK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fork Chain را بررسی کنید.

توکنومیکس Fork Chain (FORK)

درک، توکنومیکس Fork Chain (FORK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FORK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fork Chain (FORK) امروز Fork Chain (FORK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FORK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FORK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FORK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Fork Chain چقدر است؟ ارزش بازار FORK برابر است با $ 20.51K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FORK چقدر است؟ عرضه در گردش FORK برابر است با 999.44M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FORK چقدر بوده است؟ FORK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00497353 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FORK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FORK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FORK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FORK برابر است با -- USD . آیا FORK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FORK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FORK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fork Chain (FORK)