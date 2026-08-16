قیمت امروز ForeverMoney

قیمت لحظه‌ ای ForeverMoney (SN98) در حال حاضر برابر با $ 0.575581 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN98 به USD برابر با $ 0.575581 برای هر SN98 می‌ باشد.

توکن ForeverMoney در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,934,790 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.36M SN98 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN98 در بازه‌ ای بین $ 0.572121 (حداقل) و $ 0.594278 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.87 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00817977 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN98 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -2.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 212.44 رسیده است.

اطلاعات بازار ForeverMoney (SN98)

ارزش بازار $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M حجم (24 ساعته) $ 212.44$ 212.44 $ 212.44 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M سرمایه در گردش 3.36M 3.36M 3.36M عرضه کل 3,361,515.006550558 3,361,515.006550558 3,361,515.006550558

ارزش بازار فعلی ForeverMoney برابر است با $ 1.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 212.44. عرضه در گردش SN98 برابر است با 3.36M، و عرضه کل آن 3361515.006550558 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.93M است.