FLIPFLIP چیست

$FLIP is a social token and themecoin. It's a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure. What you can do on FLIPgo: - Stream or watch live content - Earn, tip, spend, and trade tokens - View streamers' live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation - Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live - Create public vaults and showcase your strategy on-stream - Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards - Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM - Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

منبع FLIP (FLIP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت FLIP (USD)

ارزش FLIP (FLIP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FLIP (FLIP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FLIP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FLIP را بررسی کنید!

FLIP به ارزهای محلی

توکنومیکس FLIP (FLIP)

درک، توکنومیکس FLIP (FLIP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FLIP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FLIP (FLIP) امروز FLIP (FLIP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FLIP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FLIP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FLIP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FLIP چقدر است؟ ارزش بازار FLIP برابر است با $ 867.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FLIP چقدر است؟ عرضه در گردش FLIP برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FLIP چقدر بوده است؟ FLIP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00424548 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FLIP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FLIP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FLIP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FLIP برابر است با -- USD . آیا FLIP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FLIP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FLIP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FLIP (FLIP)