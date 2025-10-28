FEARFEAR چیست

Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token. Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token.

پیش‌ بینی قیمت FEAR (USD)

FEAR به ارزهای محلی

توکنومیکس FEAR (FEAR)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FEAR (FEAR) امروز FEAR (FEAR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FEAR به واحد USD برابر است با 0.00776562 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FEAR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00776562 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FEAR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FEAR چقدر است؟ ارزش بازار FEAR برابر است با $ 209.77K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FEAR چقدر است؟ عرضه در گردش FEAR برابر است با 27.01M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FEAR چقدر بوده است؟ FEAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.88 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FEAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FEAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00629862 USD رسید. حجم معاملات FEAR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FEAR برابر است با -- USD . آیا FEAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FEAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FEAR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FEAR (FEAR)