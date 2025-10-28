EximEXIM چیست

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

ارزش Exim (EXIM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Exim (EXIM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Exim را بررسی کنید.

EXIM به ارزهای محلی

توکنومیکس Exim (EXIM)

درک، توکنومیکس Exim (EXIM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EXIM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Exim (EXIM) امروز Exim (EXIM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EXIM به واحد USD برابر است با 0.100078 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EXIM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.100078 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EXIM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Exim چقدر است؟ ارزش بازار EXIM برابر است با $ 135.55K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EXIM چقدر است؟ عرضه در گردش EXIM برابر است با 1.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EXIM چقدر بوده است؟ EXIM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.125048 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EXIM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EXIM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.070503 USD رسید. حجم معاملات EXIM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EXIM برابر است با -- USD . آیا EXIM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EXIM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EXIM مراجعه کنید.

