Evolve PROEVOP چیست

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading. EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Evolve PRO (USD)

ارزش Evolve PRO (EVOP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Evolve PRO (EVOP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Evolve PRO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Evolve PRO را بررسی کنید!

EVOP به ارزهای محلی

توکنومیکس Evolve PRO (EVOP)

درک، توکنومیکس Evolve PRO (EVOP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EVOP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Evolve PRO (EVOP) امروز Evolve PRO (EVOP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EVOP به واحد USD برابر است با 0.0454273 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EVOP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0454273 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EVOP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Evolve PRO چقدر است؟ ارزش بازار EVOP برابر است با $ 2.27M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EVOP چقدر است؟ عرضه در گردش EVOP برابر است با 50.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EVOP چقدر بوده است؟ EVOP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.074445 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EVOP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EVOP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0031876 USD رسید. حجم معاملات EVOP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EVOP برابر است با -- USD . آیا EVOP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EVOP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EVOP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Evolve PRO (EVOP)