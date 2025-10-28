قیمت لحظه‌ ای Evolve PRO امروز برابر است با 0.0454273 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EVOP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EVOP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Evolve PRO امروز برابر است با 0.0454273 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EVOP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EVOP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره EVOP

اطلاعات قیمت EVOP

وایت‌ پیپر EVOP

وب‌سایت رسمی EVOP

توکنومیکس EVOP

پیش‌بینی قیمت EVOP

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Evolve PRO

قیمت Evolve PRO (EVOP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 EVOP به USD:

$0.0454273
$0.0454273$0.0454273
+0.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Evolve PRO (EVOP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:00:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Evolve PRO (EVOP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0443793
$ 0.0443793$ 0.0443793
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.04623362
$ 0.04623362$ 0.04623362
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0443793
$ 0.0443793$ 0.0443793

$ 0.04623362
$ 0.04623362$ 0.04623362

$ 0.074445
$ 0.074445$ 0.074445

$ 0.0031876
$ 0.0031876$ 0.0031876

+0.29%

+0.44%

+3.53%

+3.53%

قیمت لحظه‌ ای Evolve PRO (EVOP) برابر است با $0.0454273. در 24 ساعت گذشته، EVOP در بازه قیمتی حداقل $ 0.0443793 تا حداکثر $ 0.04623362 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EVOP برابر با $ 0.074445 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0031876 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EVOP در یک ساعت گذشته +0.29%، در 24 ساعت گذشته +0.44% و در 7 روز گذشته +3.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Evolve PRO (EVOP)

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

ارزش بازار فعلی Evolve PRO برابر است با $ 2.27M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EVOP برابر است با 50.00M، و عرضه کل آن 50000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.27M است.

تاریخچه قیمت Evolve PRO (EVOP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Evolve PRO به USD به میزان $ +0.00019724 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Evolve PRO به USD به میزان $ +0.0101271079 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Evolve PRO به USD به میزان $ +0.0839511222 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Evolve PRO به USD به میزان $ -0.01852665653916626 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00019724+0.44%
30 روز$ +0.0101271079+22.29%
60 روز$ +0.0839511222+184.80%
90 روز$ -0.01852665653916626-28.96%

Evolve PROEVOP چیست

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Evolve PRO (USD)

ارزش Evolve PRO (EVOP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Evolve PRO (EVOP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Evolve PRO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Evolve PRO را بررسی کنید!

EVOP به ارزهای محلی

توکنومیکس Evolve PRO (EVOP)

درک، توکنومیکس Evolve PRO (EVOP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EVOP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Evolve PRO (EVOP)

امروز Evolve PRO (EVOP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EVOP به واحد USD برابر است با 0.0454273 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EVOP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EVOP نسبت به USD برابر است با $ 0.0454273. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Evolve PRO چقدر است؟
ارزش بازار EVOP برابر است با $ 2.27M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EVOP چقدر است؟
عرضه در گردش EVOP برابر است با 50.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EVOP چقدر بوده است؟
EVOP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.074445 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EVOP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EVOP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0031876 USD رسید.
حجم معاملات EVOP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EVOP برابر است با -- USD.
آیا EVOP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EVOP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EVOP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:00:27 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Evolve PRO (EVOP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,865.93
$113,865.93$113,865.93

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.59
$4,092.59$4,092.59

-1.92%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05422
$0.05422$0.05422

-2.67%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.16
$201.16$201.16

+0.52%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1005
$4.1005$4.1005

-20.93%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.59
$4,092.59$4,092.59

-1.92%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,865.93
$113,865.93$113,865.93

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.16
$201.16$201.16

+0.52%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6298
$2.6298$2.6298

-1.18%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.98
$1,137.98$1,137.98

-0.49%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو AVB

AVB

AVB

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001400
$0.0000000000000001400$0.0000000000000001400

+1,184.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000366
$0.0000000000366$0.0000000000366

+258.82%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1644
$0.1644$0.1644

+228.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04447
$0.04447$0.04447

+122.35%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01958
$0.01958$0.01958

+95.80%