To provide early investors and holders with massive growth opportunities. To empower individuals through skills acquisition, business support, and financial literacy. To create a solid and transparent ecosystem with no rug pulls, no hidden agendas, and no manipulation. To become one of the most respected African-born tokens with global reach. To build a transparent, secure, and community-driven crypto project that empowers individuals through wealth creation, education, and financial opportunities.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

ارزش EVANA (EVANA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از EVANA (EVANA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت EVANA را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس EVANA (EVANA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EVANA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره EVANA (EVANA) امروز EVANA (EVANA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای EVANA به واحد USD برابر است با 0.00001148 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی EVANA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001148 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی EVANA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار EVANA چقدر است؟ ارزش بازار EVANA برابر است با $ 114.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش EVANA چقدر است؟ عرضه در گردش EVANA برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت EVANA چقدر بوده است؟ EVANA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00008186 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت EVANA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ EVANA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000081 USD رسید. حجم معاملات EVANA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EVANA برابر است با -- USD . آیا EVANA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد EVANA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EVANA مراجعه کنید.

