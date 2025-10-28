ELLAELLA چیست

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog. $ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem. $ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

ELLA به ارزهای محلی

توکنومیکس ELLA (ELLA)

درک، توکنومیکس ELLA (ELLA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ELLA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ELLA (ELLA) امروز ELLA (ELLA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ELLA به واحد USD برابر است با 0.00134493 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ELLA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00134493 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ELLA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ELLA چقدر است؟ ارزش بازار ELLA برابر است با $ 1.34M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ELLA چقدر است؟ عرضه در گردش ELLA برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ELLA چقدر بوده است؟ ELLA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00136588 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ELLA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ELLA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ELLA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ELLA برابر است با -- USD . آیا ELLA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ELLA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ELLA مراجعه کنید.

