EdwinEDWIN چیست

Edwin is on a mission to democratize DeFAI (Decentralized Finance AI) by building the essential infrastructure that bridges artificial intelligence with decentralized finance. The project provides a unified, secure interface that enables AI agents to interact with any DeFi protocol, abstracting away the complexity of blockchain operations and protocol-specific implementations. Through standardized actions and protocol abstractions, Edwin creates a foundation where AI agents can execute sophisticated financial strategies across multiple protocols and chains. We envision a future where autonomous AI agents can seamlessly interact with DeFi protocols, creating a new paradigm of intelligent, efficient, and accessible financial services. This infrastructure is designed to be open-source and community-driven, ensuring that the benefits of DeFAI are accessible to all developers and users who want to participate in this revolutionary convergence of AI and DeFi.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!