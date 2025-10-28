DorolDRL چیست

Dorol is a gold‑backed digital asset built on the Ethereum blockchain. Each token, labeled DRL, is backed by one troy ounce of 999.9‑fine investment-grade gold that is professionally vaulted and fully insured. The project's aim is to combine gold's enduring store-of-value with the speed, accessibility, and composability of public blockchain infrastructure, enabling seamless trading, transfer, and redemption of tokenized physical gold

ارزش Dorol (DRL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dorol (DRL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dorol را بررسی کنید.

DRL به ارزهای محلی

توکنومیکس Dorol (DRL)

درک، توکنومیکس Dorol (DRL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DRL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dorol (DRL) امروز Dorol (DRL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DRL به واحد USD برابر است با 3,841.84 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DRL نسبت به USD چقدر است؟ $ 3,841.84 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DRL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dorol چقدر است؟ ارزش بازار DRL برابر است با $ 51.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DRL چقدر است؟ عرضه در گردش DRL برابر است با 13.36 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DRL چقدر بوده است؟ DRL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4,469.59 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DRL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DRL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3,321.49 USD رسید. حجم معاملات DRL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DRL برابر است با -- USD . آیا DRL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DRL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DRL مراجعه کنید.

