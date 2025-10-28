DogeXDOGEX چیست

DogeX is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Its purpose is to build a viral ecosystem centred around humour, collaboration, and the cultural appeal of Dogecoin-inspired memes. The project focuses on creating engaging artwork, fostering a vibrant online community, and leveraging strategic partnerships to gain traction in the meme coin space. DogeX aims to provide a platform where fun meets innovation, empowering its community with growth opportunities while riding the wave of meme culture. DogeX is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Its purpose is to build a viral ecosystem centred around humour, collaboration, and the cultural appeal of Dogecoin-inspired memes. The project focuses on creating engaging artwork, fostering a vibrant online community, and leveraging strategic partnerships to gain traction in the meme coin space. DogeX aims to provide a platform where fun meets innovation, empowering its community with growth opportunities while riding the wave of meme culture.

منبع DogeX (DOGEX) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DogeX (USD)

ارزش DogeX (DOGEX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DogeX (DOGEX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DogeX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DogeX را بررسی کنید!

DOGEX به ارزهای محلی

توکنومیکس DogeX (DOGEX)

درک، توکنومیکس DogeX (DOGEX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOGEX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DogeX (DOGEX) امروز DogeX (DOGEX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOGEX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOGEX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOGEX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DogeX چقدر است؟ ارزش بازار DOGEX برابر است با $ 5.51K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOGEX چقدر است؟ عرضه در گردش DOGEX برابر است با 999.40M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOGEX چقدر بوده است؟ DOGEX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOGEX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOGEX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DOGEX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOGEX برابر است با -- USD . آیا DOGEX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOGEX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOGEX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DogeX (DOGEX)