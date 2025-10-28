DEWDEW چیست

DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

پیش‌ بینی قیمت DEW (USD)

ارزش DEW (DEW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DEW (DEW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DEW را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DEW را بررسی کنید!

DEW به ارزهای محلی

توکنومیکس DEW (DEW)

درک، توکنومیکس DEW (DEW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DEW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DEW (DEW) امروز DEW (DEW) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DEW به واحد USD برابر است با 0.00115017 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DEW نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00115017 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DEW نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DEW چقدر است؟ ارزش بازار DEW برابر است با $ 1.01M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DEW چقدر است؟ عرضه در گردش DEW برابر است با 876.58M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DEW چقدر بوده است؟ DEW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00922376 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DEW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DEW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DEW چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DEW برابر است با -- USD . آیا DEW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DEW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DEW مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DEW (DEW)