DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps.

ارزش DESK (DESK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DESK (DESK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DESK را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس DESK (DESK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DESK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DESK (DESK) امروز DESK (DESK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DESK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DESK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DESK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DESK چقدر است؟ ارزش بازار DESK برابر است با $ 664.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DESK چقدر است؟ عرضه در گردش DESK برابر است با 923.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DESK چقدر بوده است؟ DESK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00474878 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DESK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DESK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DESK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DESK برابر است با -- USD . آیا DESK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DESK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DESK مراجعه کنید.

