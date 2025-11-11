اقتصاد توکنی Deri Protocol (DERI)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Deri Protocol (DERI)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:22:54 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Deri Protocol (DERI)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Deri Protocol (DERI)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 458.70K
کل عرضه:
$ 490.44M
منبع تغذیه در گردش:
$ 131.19M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.71M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 3.77
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00200107
قیمت فعلی:
$ 0.00351463
اطلاعات Deri Protocol (DERI).

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

وب‌ سایت رسمی:
https://deri.io/

توکنومیکس Deri Protocol (DERI): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Deri Protocol (DERI) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های DERI که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های DERI که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی DERI را درک کردید، قیمت زنده توکن DERI را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت DERI

می‌خواهید بدانید که DERI به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت DERI ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

سلب مسئولیت

