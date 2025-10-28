قیمت لحظه‌ ای DeFi Dollar امروز برابر است با 1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDFI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDFI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای DeFi Dollar امروز برابر است با 1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USDFI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USDFI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو DeFi Dollar

قیمت DeFi Dollar (USDFI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 USDFI به USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای DeFi Dollar (USDFI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:37:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت DeFi Dollar (USDFI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.999
$ 0.999$ 0.999
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.999
$ 0.999$ 0.999

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826$ 0.982826

-0.01%

-0.01%

+0.15%

+0.15%

قیمت لحظه‌ ای DeFi Dollar (USDFI) برابر است با $1. در 24 ساعت گذشته، USDFI در بازه قیمتی حداقل $ 0.999 تا حداکثر $ 1.001 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USDFI برابر با $ 1.006 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.982826 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USDFI در یک ساعت گذشته -0.01%، در 24 ساعت گذشته -0.01% و در 7 روز گذشته +0.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار DeFi Dollar (USDFI)

$ 468.96K
$ 468.96K$ 468.96K

--
----

$ 468.96K
$ 468.96K$ 468.96K

468.92K
468.92K 468.92K

468,919.6160415439
468,919.6160415439 468,919.6160415439

ارزش بازار فعلی DeFi Dollar برابر است با $ 468.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USDFI برابر است با 468.92K، و عرضه کل آن 468919.6160415439 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 468.96K است.

تاریخچه قیمت DeFi Dollar (USDFI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت DeFi Dollar به USD به میزان $ -0.000147939010403 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت DeFi Dollar به USD به میزان $ +0.0022979000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت DeFi Dollar به USD به میزان $ +0.0026024000 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت DeFi Dollar به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000147939010403-0.01%
30 روز$ +0.0022979000+0.23%
60 روز$ +0.0026024000+0.26%
90 روز$ 0--

DeFi DollarUSDFI چیست

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت DeFi Dollar (USD)

ارزش DeFi Dollar (USDFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DeFi Dollar (USDFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DeFi Dollar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DeFi Dollar را بررسی کنید!

USDFI به ارزهای محلی

توکنومیکس DeFi Dollar (USDFI)

درک، توکنومیکس DeFi Dollar (USDFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DeFi Dollar (USDFI)

امروز DeFi Dollar (USDFI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USDFI به واحد USD برابر است با 1.0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USDFI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USDFI نسبت به USD برابر است با $ 1.0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار DeFi Dollar چقدر است؟
ارزش بازار USDFI برابر است با $ 468.96K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USDFI چقدر است؟
عرضه در گردش USDFI برابر است با 468.92K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDFI چقدر بوده است؟
USDFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.006 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USDFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USDFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.982826 USD رسید.
حجم معاملات USDFI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDFI برابر است با -- USD.
آیا USDFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USDFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDFI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:37:56 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

