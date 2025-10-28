DeFi DollarUSDFI چیست

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself. To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system. DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself. To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع DeFi Dollar (USDFI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت DeFi Dollar (USD)

ارزش DeFi Dollar (USDFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از DeFi Dollar (USDFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت DeFi Dollar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت DeFi Dollar را بررسی کنید!

USDFI به ارزهای محلی

توکنومیکس DeFi Dollar (USDFI)

درک، توکنومیکس DeFi Dollar (USDFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره DeFi Dollar (USDFI) امروز DeFi Dollar (USDFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USDFI به واحد USD برابر است با 1.0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USDFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USDFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار DeFi Dollar چقدر است؟ ارزش بازار USDFI برابر است با $ 468.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USDFI چقدر است؟ عرضه در گردش USDFI برابر است با 468.92K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDFI چقدر بوده است؟ USDFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.006 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USDFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USDFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.982826 USD رسید. حجم معاملات USDFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDFI برابر است با -- USD . آیا USDFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USDFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDFI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به DeFi Dollar (USDFI)