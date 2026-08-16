قیمت امروز CyreneAI

قیمت لحظه‌ ای CyreneAI (CYAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CYAI به USD برابر با $ 0 برای هر CYAI می‌ باشد.

توکن CyreneAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,030 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M CYAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CYAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0024492 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CYAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -19.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CyreneAI (CYAI)

ارزش بازار $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,829,573.853233 999,829,573.853233 999,829,573.853233

ارزش بازار فعلی CyreneAI برابر است با $ 56.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CYAI برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999829573.853233 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.03K است.