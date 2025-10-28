Crypto FactorCFR چیست

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Crypto Factor (CFR) امروز Crypto Factor (CFR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CFR به واحد USD برابر است با 0.01373536 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CFR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01373536 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CFR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Crypto Factor چقدر است؟ ارزش بازار CFR برابر است با $ 1.37M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CFR چقدر است؟ عرضه در گردش CFR برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CFR چقدر بوده است؟ CFR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0402748 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CFR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CFR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01107902 USD رسید. حجم معاملات CFR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CFR برابر است با -- USD . آیا CFR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CFR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CFR مراجعه کنید.

