قیمت لحظه‌ ای Crypto Factor امروز برابر است با 0.01373536 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CFR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CFR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Crypto Factor امروز برابر است با 0.01373536 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CFR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CFR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CFR

اطلاعات قیمت CFR

وایت‌ پیپر CFR

وب‌سایت رسمی CFR

توکنومیکس CFR

پیش‌بینی قیمت CFR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Crypto Factor

قیمت Crypto Factor (CFR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CFR به USD:

$0.01373536
$0.01373536$0.01373536
-2.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Crypto Factor (CFR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:36:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Crypto Factor (CFR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01328524
$ 0.01328524$ 0.01328524
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01413576
$ 0.01413576$ 0.01413576
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01328524
$ 0.01328524$ 0.01328524

$ 0.01413576
$ 0.01413576$ 0.01413576

$ 0.0402748
$ 0.0402748$ 0.0402748

$ 0.01107902
$ 0.01107902$ 0.01107902

+0.50%

-2.21%

-2.60%

-2.60%

قیمت لحظه‌ ای Crypto Factor (CFR) برابر است با $0.01373536. در 24 ساعت گذشته، CFR در بازه قیمتی حداقل $ 0.01328524 تا حداکثر $ 0.01413576 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CFR برابر با $ 0.0402748 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01107902 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CFR در یک ساعت گذشته +0.50%، در 24 ساعت گذشته -2.21% و در 7 روز گذشته -2.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Crypto Factor (CFR)

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Crypto Factor برابر است با $ 1.37M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CFR برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.37M است.

تاریخچه قیمت Crypto Factor (CFR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Crypto Factor به USD به میزان $ -0.00031112686306225 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Crypto Factor به USD به میزان $ -0.0051477753 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Crypto Factor به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Crypto Factor به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00031112686306225-2.21%
30 روز$ -0.0051477753-37.47%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Crypto FactorCFR چیست

Crypto Factor is a Web3 infrastructure platform focused on building token and data ecosystems. It provides modular infrastructure for token issuance, liquidity deployment, on-chain entities, and treasury management, as well as mechanisms such as staking, vesting, and asset-backing. The platform is powered by the Crypto Factor Token (CFR), which is used for fees, staking, and ecosystem operations. CFR is live on Polygon and actively traded on the QuickSwap decentralised exchange, establishing cross-chain market access. Through its InterChain protocol, Crypto Factor connects multiple blockchains including Partisia, Polygon, and DeFiChain, enabling secure cross-chain value transfer and interoperability. The project has been supported by grants from the Partisia Blockchain Foundation and Polygon Labs.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Crypto Factor (USD)

ارزش Crypto Factor (CFR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Crypto Factor (CFR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Crypto Factor را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Crypto Factor را بررسی کنید!

CFR به ارزهای محلی

توکنومیکس Crypto Factor (CFR)

درک، توکنومیکس Crypto Factor (CFR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CFR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Crypto Factor (CFR)

امروز Crypto Factor (CFR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CFR به واحد USD برابر است با 0.01373536 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CFR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CFR نسبت به USD برابر است با $ 0.01373536. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Crypto Factor چقدر است؟
ارزش بازار CFR برابر است با $ 1.37M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CFR چقدر است؟
عرضه در گردش CFR برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CFR چقدر بوده است؟
CFR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0402748 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CFR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CFR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01107902 USD رسید.
حجم معاملات CFR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CFR برابر است با -- USD.
آیا CFR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CFR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CFR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:36:29 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Crypto Factor (CFR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.93
$113,856.93$113,856.93

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,098.20
$4,098.20$4,098.20

-1.79%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05485
$0.05485$0.05485

-1.54%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.21
$201.21$201.21

+0.54%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1368
$4.1368$4.1368

-20.23%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,098.20
$4,098.20$4,098.20

-1.79%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.93
$113,856.93$113,856.93

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.21
$201.21$201.21

+0.54%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6287
$2.6287$2.6287

-1.22%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,139.39
$1,139.39$1,139.39

-0.37%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001081
$0.001081$0.001081

+80.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001334
$0.0000000000000001334$0.0000000000000001334

+1,123.85%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1603
$0.1603$0.1603

+220.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04405
$0.04405$0.04405

+120.25%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03703
$0.03703$0.03703

+98.87%