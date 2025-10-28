CRAWJUCRAWJU چیست

Crawju ($CRAWJU) is a community-driven memecoin on the Cardano blockchain, inspired by the quirky adventures of a toy Crawju and the legendary Charles Hoskinson. More than just a token, Crawju embraces the fun and creativity of meme culture. Mixing humor, storytelling, and Cardano’s strong tech foundations. The Crawju mascot, a swamp-dwelling toy creature, embodies the playful spirit of the project while symbolizing the community’s resilience and imagination. Crawju ($CRAWJU) is a community-driven memecoin on the Cardano blockchain, inspired by the quirky adventures of a toy Crawju and the legendary Charles Hoskinson. More than just a token, Crawju embraces the fun and creativity of meme culture. Mixing humor, storytelling, and Cardano’s strong tech foundations. The Crawju mascot, a swamp-dwelling toy creature, embodies the playful spirit of the project while symbolizing the community’s resilience and imagination.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع CRAWJU (CRAWJU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت CRAWJU (USD)

ارزش CRAWJU (CRAWJU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CRAWJU (CRAWJU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CRAWJU را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CRAWJU را بررسی کنید!

CRAWJU به ارزهای محلی

توکنومیکس CRAWJU (CRAWJU)

درک، توکنومیکس CRAWJU (CRAWJU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRAWJU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CRAWJU (CRAWJU) امروز CRAWJU (CRAWJU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRAWJU به واحد USD برابر است با 0.00104985 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRAWJU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00104985 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRAWJU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CRAWJU چقدر است؟ ارزش بازار CRAWJU برابر است با $ 1.05M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRAWJU چقدر است؟ عرضه در گردش CRAWJU برابر است با 994.11M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRAWJU چقدر بوده است؟ CRAWJU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00438897 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRAWJU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRAWJU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CRAWJU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRAWJU برابر است با -- USD . آیا CRAWJU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRAWJU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRAWJU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CRAWJU (CRAWJU)