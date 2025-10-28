Craft EngineCRAFT چیست

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs! Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future! Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs! Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Craft Engine (USD)

ارزش Craft Engine (CRAFT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Craft Engine (CRAFT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Craft Engine را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Craft Engine را بررسی کنید!

CRAFT به ارزهای محلی

توکنومیکس Craft Engine (CRAFT)

درک، توکنومیکس Craft Engine (CRAFT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRAFT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Craft Engine (CRAFT) امروز Craft Engine (CRAFT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRAFT به واحد USD برابر است با 0.00127004 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRAFT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00127004 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRAFT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Craft Engine چقدر است؟ ارزش بازار CRAFT برابر است با $ 93.98K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRAFT چقدر است؟ عرضه در گردش CRAFT برابر است با 74.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRAFT چقدر بوده است؟ CRAFT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00321117 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRAFT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRAFT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CRAFT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRAFT برابر است با -- USD . آیا CRAFT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRAFT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRAFT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Craft Engine (CRAFT)