ClankermonCLANKERMON چیست

In a game world, backed by belief where your favourite tokens become mons in a crypto creature collect RPG, where their market performance impacts their stats and rarity in game. Clankermon is a fully onchain game built on base and the farcaster social graph. Players can train, trade and adventure with their clankermon throughout the game world, looting dungeons, completing quests and their journey. In a game world, backed by belief where your favourite tokens become mons in a crypto creature collect RPG, where their market performance impacts their stats and rarity in game. Clankermon is a fully onchain game built on base and the farcaster social graph. Players can train, trade and adventure with their clankermon throughout the game world, looting dungeons, completing quests and their journey.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Clankermon (CLANKERMON) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Clankermon (USD)

ارزش Clankermon (CLANKERMON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Clankermon (CLANKERMON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Clankermon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Clankermon را بررسی کنید!

CLANKERMON به ارزهای محلی

توکنومیکس Clankermon (CLANKERMON)

درک، توکنومیکس Clankermon (CLANKERMON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CLANKERMON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Clankermon (CLANKERMON) امروز Clankermon (CLANKERMON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CLANKERMON به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CLANKERMON نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CLANKERMON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Clankermon چقدر است؟ ارزش بازار CLANKERMON برابر است با $ 817.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CLANKERMON چقدر است؟ عرضه در گردش CLANKERMON برابر است با 953.55M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CLANKERMON چقدر بوده است؟ CLANKERMON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00185889 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CLANKERMON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CLANKERMON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CLANKERMON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CLANKERMON برابر است با -- USD . آیا CLANKERMON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CLANKERMON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CLANKERMON مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Clankermon (CLANKERMON)