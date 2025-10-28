ChicagoCoinCLT چیست

Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology. Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy. We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders.

CLT به ارزهای محلی

توکنومیکس ChicagoCoin (CLT)

درک، توکنومیکس ChicagoCoin (CLT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CLT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ChicagoCoin (CLT) امروز ChicagoCoin (CLT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CLT به واحد USD برابر است با 0.003847 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CLT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.003847 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CLT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ChicagoCoin چقدر است؟ ارزش بازار CLT برابر است با $ 2.31M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CLT چقدر است؟ عرضه در گردش CLT برابر است با 600.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CLT چقدر بوده است؟ CLT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00507574 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CLT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CLT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0021948 USD رسید. حجم معاملات CLT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CLT برابر است با -- USD . آیا CLT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CLT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CLT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ChicagoCoin (CLT)