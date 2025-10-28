CatSlapSLAP چیست

CatSlap ($SLAP) is a memecoin designed to combine cryptocurrency with entertainment through its unique slapping game and community-driven approach. The token launched directly on decentralized exchanges (DEX), aiming to compete with prominent memecoins such as $MOG, $CAT, $Popcat, and $MEW. CatSlap’s primary goal is to create a community-centered experience while building trust through audits, partnerships, and a transparent development roadmap. CatSlap ($SLAP) is a memecoin designed to combine cryptocurrency with entertainment through its unique slapping game and community-driven approach. The token launched directly on decentralized exchanges (DEX), aiming to compete with prominent memecoins such as $MOG, $CAT, $Popcat, and $MEW. CatSlap’s primary goal is to create a community-centered experience while building trust through audits, partnerships, and a transparent development roadmap.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت CatSlap (USD)

ارزش CatSlap (SLAP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CatSlap (SLAP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CatSlap را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CatSlap را بررسی کنید!

SLAP به ارزهای محلی

توکنومیکس CatSlap (SLAP)

درک، توکنومیکس CatSlap (SLAP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SLAP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CatSlap (SLAP) امروز CatSlap (SLAP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SLAP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SLAP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SLAP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CatSlap چقدر است؟ ارزش بازار SLAP برابر است با $ 2.07M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SLAP چقدر است؟ عرضه در گردش SLAP برابر است با 3.95B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SLAP چقدر بوده است؟ SLAP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01007296 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SLAP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SLAP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SLAP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SLAP برابر است با -- USD . آیا SLAP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SLAP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SLAP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CatSlap (SLAP)