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برترین توکن‌ های لانچ‌پد TokenFi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش لانچ‌پد TokenFi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002037
0.00%
+0.44%
-4.27%
$ 195.53M
$ 3.17B
2
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001668
-0.18%
-0.48%
-16.99%
$ 12.61M
$ 34.12B
3
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001715
+0.12%
+0.53%
-8.82%
$ 1.72M
$ 32.90M
4
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003124
+0.64%
+2.12%
-21.93%
--
$ 19.04M

سوالات متداول

توکن‌ های لانچ‌پد TokenFi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های لانچ‌پد TokenFi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 4 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $209.85M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن لانچ‌پد TokenFi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته لانچ‌پد TokenFi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RICE با ثبت تغییر قیمتی 2.12% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن لانچ‌پد TokenFi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 4 توکن از دسته لانچ‌پد TokenFi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص لانچ‌پد TokenFi می‌توان به FLOKI, CAT, TOKEN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته لانچ‌پد TokenFi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های لانچ‌پد TokenFi در حال حاضر حدود $209.85M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لانچ‌پد TokenFi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.