CapaCAPA چیست

Capapult brings Solid and CAPA to TERRA. SOLID is an over-collateralized and fully decentralized softpegged stablecoin. CAPA is the governance token of Capapult and by using the governance poll stakers will decide the future for CAPAPULT

ارزش Capa (CAPA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Capa (CAPA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

توکنومیکس Capa (CAPA)

درک، توکنومیکس Capa (CAPA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CAPA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Capa (CAPA) امروز Capa (CAPA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CAPA به واحد USD برابر است با 0.00116998 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CAPA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00116998 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CAPA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Capa چقدر است؟ ارزش بازار CAPA برابر است با $ 183.97K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CAPA چقدر است؟ عرضه در گردش CAPA برابر است با 157.06M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAPA چقدر بوده است؟ CAPA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02191833 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CAPA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CAPA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CAPA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAPA برابر است با -- USD . آیا CAPA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CAPA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAPA مراجعه کنید.

