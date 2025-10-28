CaoCaoCAOCAO چیست

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era. CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the "Three Kingdoms Community." The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy. With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CaoCao (CAOCAO) امروز CaoCao (CAOCAO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CAOCAO به واحد USD برابر است با 0.072402 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CAOCAO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.072402 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CAOCAO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CaoCao چقدر است؟ ارزش بازار CAOCAO برابر است با $ 2.20M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CAOCAO چقدر است؟ عرضه در گردش CAOCAO برابر است با 30.38M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAOCAO چقدر بوده است؟ CAOCAO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.294909 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CAOCAO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CAOCAO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.063527 USD رسید. حجم معاملات CAOCAO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAOCAO برابر است با -- USD . آیا CAOCAO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CAOCAO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAOCAO مراجعه کنید.

