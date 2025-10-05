CAIRECAIRE چیست

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس CAIRE (CAIRE)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CAIRE (CAIRE) امروز CAIRE (CAIRE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CAIRE به واحد USD برابر است با 0.00144062 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CAIRE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00144062 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CAIRE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CAIRE چقدر است؟ ارزش بازار CAIRE برابر است با $ 30.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CAIRE چقدر است؟ عرضه در گردش CAIRE برابر است با 21.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAIRE چقدر بوده است؟ CAIRE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00675754 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CAIRE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CAIRE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00136258 USD رسید. حجم معاملات CAIRE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAIRE برابر است با -- USD . آیا CAIRE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CAIRE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAIRE مراجعه کنید.

