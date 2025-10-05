قیمت لحظه‌ ای CAIRE امروز برابر است با 0.00144062 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAIRE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAIRE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای CAIRE امروز برابر است با 0.00144062 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CAIRE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CAIRE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CAIRE

اطلاعات قیمت CAIRE

وب‌سایت رسمی CAIRE

توکنومیکس CAIRE

پیش‌بینی قیمت CAIRE

قیمت CAIRE (CAIRE)

قیمت لحظه‌ ای 1 CAIRE به USD:

$0.00144062
+0.70%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای CAIRE (CAIRE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:59:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت CAIRE (CAIRE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00140604
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00143685
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00140604
$ 0.00143685
$ 0.00675754
$ 0.00136258
+0.74%

+0.71%

+4.59%

+4.59%

قیمت لحظه‌ ای CAIRE (CAIRE) برابر است با $0.00144062. در 24 ساعت گذشته، CAIRE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00140604 تا حداکثر $ 0.00143685 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CAIRE برابر با $ 0.00675754 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00136258 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CAIRE در یک ساعت گذشته +0.74%، در 24 ساعت گذشته +0.71% و در 7 روز گذشته +4.59% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار CAIRE (CAIRE)

$ 30.04K
--
$ 30.04K
21.00M
21,000,000.0
ارزش بازار فعلی CAIRE برابر است با $ 30.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAIRE برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.04K است.

تاریخچه قیمت CAIRE (CAIRE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت CAIRE به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت CAIRE به USD به میزان $ -0.0004990247 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت CAIRE به USD به میزان $ -0.0003763989 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت CAIRE به USD به میزان $ -0.0019105104468167185 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.71%
30 روز$ -0.0004990247-34.63%
60 روز$ -0.0003763989-26.12%
90 روز$ -0.0019105104468167185-57.01%

CAIRECAIRE چیست

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع CAIRE (CAIRE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت CAIRE (USD)

ارزش CAIRE (CAIRE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CAIRE (CAIRE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CAIRE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CAIRE را بررسی کنید!

CAIRE به ارزهای محلی

توکنومیکس CAIRE (CAIRE)

درک، توکنومیکس CAIRE (CAIRE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CAIRE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CAIRE (CAIRE)

امروز CAIRE (CAIRE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CAIRE به واحد USD برابر است با 0.00144062 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CAIRE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CAIRE نسبت به USD برابر است با $ 0.00144062. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار CAIRE چقدر است؟
ارزش بازار CAIRE برابر است با $ 30.04K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CAIRE چقدر است؟
عرضه در گردش CAIRE برابر است با 21.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CAIRE چقدر بوده است؟
CAIRE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00675754 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CAIRE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CAIRE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00136258 USD رسید.
حجم معاملات CAIRE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CAIRE برابر است با -- USD.
آیا CAIRE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CAIRE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CAIRE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:59:54 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.