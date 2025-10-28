BVMBVM چیست

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA layer to solve scalability constraints on Bitcoin BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA layer to solve scalability constraints on Bitcoin

BVM به ارزهای محلی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BVM (BVM) امروز BVM (BVM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BVM به واحد USD برابر است با 0.01252055 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BVM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01252055 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BVM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BVM چقدر است؟ ارزش بازار BVM برابر است با $ 310.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BVM چقدر است؟ عرضه در گردش BVM برابر است با 24.82M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BVM چقدر بوده است؟ BVM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 6.94 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BVM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BVM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01117383 USD رسید. حجم معاملات BVM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BVM برابر است با -- USD . آیا BVM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BVM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BVM مراجعه کنید.

