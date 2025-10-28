قیمت لحظه‌ ای Burning Jup امروز برابر است با 0.00260281 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BURN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BURN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Burning Jup امروز برابر است با 0.00260281 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BURN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BURN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BURN

اطلاعات قیمت BURN

وب‌سایت رسمی BURN

توکنومیکس BURN

پیش‌بینی قیمت BURN

لوگو Burning Jup

قیمت Burning Jup (BURN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BURN به USD:

$0.00260281
-0.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Burning Jup (BURN)
اطلاعات قیمت Burning Jup (BURN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00238463
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00350848
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00238463
$ 0.00350848
$ 0.00350848
$ 0
-1.58%

-0.52%

+45.19%

+45.19%

قیمت لحظه‌ ای Burning Jup (BURN) برابر است با $0.00260281. در 24 ساعت گذشته، BURN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00238463 تا حداکثر $ 0.00350848 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BURN برابر با $ 0.00350848 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BURN در یک ساعت گذشته -1.58%، در 24 ساعت گذشته -0.52% و در 7 روز گذشته +45.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Burning Jup (BURN)

$ 189.26K
--
$ 254.34K
72.72M
97,715,315.114073
ارزش بازار فعلی Burning Jup برابر است با $ 189.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BURN برابر است با 72.72M، و عرضه کل آن 97715315.114073 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 254.34K است.

تاریخچه قیمت Burning Jup (BURN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Burning Jup به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Burning Jup به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Burning Jup به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Burning Jup به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.52%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Burning JupBURN چیست

Burning is jup is aiming to use his creator fees (4x25%) to :

-> Burn jup token -> Rewards bagworkers -> Support liquidity pool of emerging project on our ecosystem -> Having 25% cash out in USDC and pool into jup_lend to generate compound interest for our marketing / communication / Buy back needs.

Idea is to beenfit to EVERYONE. Ecosystem, community, holders. I want to build something who make sense and who is generating revenue to operate

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Burning Jup (BURN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Burning Jup (USD)

ارزش Burning Jup (BURN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Burning Jup (BURN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Burning Jup را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Burning Jup را بررسی کنید!

BURN به ارزهای محلی

توکنومیکس Burning Jup (BURN)

درک، توکنومیکس Burning Jup (BURN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BURN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Burning Jup (BURN)

امروز Burning Jup (BURN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BURN به واحد USD برابر است با 0.00260281 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BURN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BURN نسبت به USD برابر است با $ 0.00260281. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Burning Jup چقدر است؟
ارزش بازار BURN برابر است با $ 189.26K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BURN چقدر است؟
عرضه در گردش BURN برابر است با 72.72M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BURN چقدر بوده است؟
BURN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00350848 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BURN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BURN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BURN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BURN برابر است با -- USD.
آیا BURN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BURN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BURN مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Burning Jup (BURN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

