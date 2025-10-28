BOOPIBOOPI چیست

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever. $BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BOOPI (BOOPI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BOOPI (USD)

ارزش BOOPI (BOOPI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BOOPI (BOOPI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BOOPI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BOOPI را بررسی کنید!

BOOPI به ارزهای محلی

توکنومیکس BOOPI (BOOPI)

درک، توکنومیکس BOOPI (BOOPI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOOPI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BOOPI (BOOPI) امروز BOOPI (BOOPI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BOOPI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BOOPI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BOOPI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BOOPI چقدر است؟ ارزش بازار BOOPI برابر است با $ 32.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BOOPI چقدر است؟ عرضه در گردش BOOPI برابر است با 948.03M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOOPI چقدر بوده است؟ BOOPI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0011365 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BOOPI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BOOPI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BOOPI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOOPI برابر است با -- USD . آیا BOOPI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BOOPI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOOPI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BOOPI (BOOPI)