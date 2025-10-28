قیمت لحظه‌ ای Bitcoin the Turtle امروز برابر است با 0.01526047 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SLOW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SLOW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Bitcoin the Turtle امروز برابر است با 0.01526047 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SLOW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SLOW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SLOW

اطلاعات قیمت SLOW

وب‌سایت رسمی SLOW

توکنومیکس SLOW

پیش‌بینی قیمت SLOW

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Bitcoin the Turtle

قیمت Bitcoin the Turtle (SLOW)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SLOW به USD:

$0.01526047
$0.01526047$0.01526047
+16.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bitcoin the Turtle (SLOW)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:30:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bitcoin the Turtle (SLOW) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01055574
$ 0.01055574$ 0.01055574
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02114477
$ 0.02114477$ 0.02114477
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01055574
$ 0.01055574$ 0.01055574

$ 0.02114477
$ 0.02114477$ 0.02114477

$ 0.0414631
$ 0.0414631$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056$ 0.00487056

-1.36%

+16.43%

-3.14%

-3.14%

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin the Turtle (SLOW) برابر است با $0.01526047. در 24 ساعت گذشته، SLOW در بازه قیمتی حداقل $ 0.01055574 تا حداکثر $ 0.02114477 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SLOW برابر با $ 0.0414631 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00487056 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SLOW در یک ساعت گذشته -1.36%، در 24 ساعت گذشته +16.43% و در 7 روز گذشته -3.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bitcoin the Turtle (SLOW)

$ 302.54K
$ 302.54K$ 302.54K

--
----

$ 312.42K
$ 312.42K$ 312.42K

19.71M
19.71M 19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0 20,356,524.0

ارزش بازار فعلی Bitcoin the Turtle برابر است با $ 302.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SLOW برابر است با 19.71M، و عرضه کل آن 20356524.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 312.42K است.

تاریخچه قیمت Bitcoin the Turtle (SLOW) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Bitcoin the Turtle به USD به میزان $ +0.00215377 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin the Turtle به USD به میزان $ -0.0037913645 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin the Turtle به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bitcoin the Turtle به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00215377+16.43%
30 روز$ -0.0037913645-24.84%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Bitcoin the TurtleSLOW چیست

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bitcoin the Turtle (SLOW)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Bitcoin the Turtle (USD)

ارزش Bitcoin the Turtle (SLOW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bitcoin the Turtle (SLOW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bitcoin the Turtle را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bitcoin the Turtle را بررسی کنید!

SLOW به ارزهای محلی

توکنومیکس Bitcoin the Turtle (SLOW)

درک، توکنومیکس Bitcoin the Turtle (SLOW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SLOW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bitcoin the Turtle (SLOW)

امروز Bitcoin the Turtle (SLOW) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SLOW به واحد USD برابر است با 0.01526047 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SLOW نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SLOW نسبت به USD برابر است با $ 0.01526047. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bitcoin the Turtle چقدر است؟
ارزش بازار SLOW برابر است با $ 302.54K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SLOW چقدر است؟
عرضه در گردش SLOW برابر است با 19.71M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SLOW چقدر بوده است؟
SLOW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0414631 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SLOW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SLOW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00487056 USD رسید.
حجم معاملات SLOW چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SLOW برابر است با -- USD.
آیا SLOW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SLOW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SLOW مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:30:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bitcoin the Turtle (SLOW)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.99
$113,856.99$113,856.99

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.63
$4,097.63$4,097.63

-1.80%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05645
$0.05645$0.05645

+1.32%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.15
$201.15$201.15

+0.51%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.0993
$4.0993$4.0993

-20.95%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.63
$4,097.63$4,097.63

-1.80%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.99
$113,856.99$113,856.99

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.15
$201.15$201.15

+0.51%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6285
$2.6285$2.6285

-1.23%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,139.18
$1,139.18$1,139.18

-0.39%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001057
$0.001057$0.001057

+76.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001512
$0.0000000000000001512$0.0000000000000001512

+1,287.15%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1651
$0.1651$0.1651

+230.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04372
$0.04372$0.04372

+118.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000176
$0.0000000000176$0.0000000000176

+72.54%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03595
$0.03595$0.03595

+93.07%