Bitcoin the TurtleSLOW چیست

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder's pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

منبع Bitcoin the Turtle (SLOW) وب سایت رسمی

SLOW به ارزهای محلی

توکنومیکس Bitcoin the Turtle (SLOW)

درک، توکنومیکس Bitcoin the Turtle (SLOW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SLOW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bitcoin the Turtle (SLOW) امروز Bitcoin the Turtle (SLOW) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SLOW به واحد USD برابر است با 0.01526047 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SLOW نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01526047 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SLOW نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bitcoin the Turtle چقدر است؟ ارزش بازار SLOW برابر است با $ 302.54K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SLOW چقدر است؟ عرضه در گردش SLOW برابر است با 19.71M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SLOW چقدر بوده است؟ SLOW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0414631 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SLOW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SLOW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00487056 USD رسید. حجم معاملات SLOW چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SLOW برابر است با -- USD . آیا SLOW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SLOW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SLOW مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bitcoin the Turtle (SLOW)