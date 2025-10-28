Bitcoin Bob₿O₿ چیست

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators. Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world . The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators. Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bitcoin Bob (₿O₿) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Bitcoin Bob (USD)

ارزش Bitcoin Bob (₿O₿) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bitcoin Bob (₿O₿) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bitcoin Bob را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bitcoin Bob را بررسی کنید!

₿O₿ به ارزهای محلی

توکنومیکس Bitcoin Bob (₿O₿)

درک، توکنومیکس Bitcoin Bob (₿O₿) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ₿O₿ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bitcoin Bob (₿O₿) امروز Bitcoin Bob (₿O₿) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ₿O₿ به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ₿O₿ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ₿O₿ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bitcoin Bob چقدر است؟ ارزش بازار ₿O₿ برابر است با $ 10.17K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ₿O₿ چقدر است؟ عرضه در گردش ₿O₿ برابر است با 21.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ₿O₿ چقدر بوده است؟ ₿O₿ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03776657 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ₿O₿ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ₿O₿ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ₿O₿ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ₿O₿ برابر است با -- USD . آیا ₿O₿ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ₿O₿ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ₿O₿ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bitcoin Bob (₿O₿)