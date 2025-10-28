BikeraIMERA چیست

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

پیش‌ بینی قیمت Bikera (USD)

ارزش Bikera (IMERA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bikera (IMERA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bikera را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bikera را بررسی کنید!

IMERA به ارزهای محلی

توکنومیکس Bikera (IMERA)

درک، توکنومیکس Bikera (IMERA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IMERA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bikera (IMERA) امروز Bikera (IMERA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IMERA به واحد USD برابر است با 0.00002441 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IMERA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00002441 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IMERA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bikera چقدر است؟ ارزش بازار IMERA برابر است با $ 24.40K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IMERA چقدر است؟ عرضه در گردش IMERA برابر است با 999.81M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IMERA چقدر بوده است؟ IMERA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00012013 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IMERA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IMERA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000199 USD رسید. حجم معاملات IMERA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IMERA برابر است با -- USD . آیا IMERA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IMERA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IMERA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bikera (IMERA)