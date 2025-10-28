BETABETA چیست

The $BETA token is a fundamental component of the FLOW ecosystem, designed to enhance user interaction, reward engagement, and provide additional value within the digital collectible space. Originating as a Flow Cadence token created on Toucans, it has evolved through a strategic relaunch on Flow EVM, expanding its capabilities and utility within the ecosystem. Current holders of the Flow Cadence $BETA.C can redeem their token for the new $BETA. The $BETA token is a fundamental component of the FLOW ecosystem, designed to enhance user interaction, reward engagement, and provide additional value within the digital collectible space. Originating as a Flow Cadence token created on Toucans, it has evolved through a strategic relaunch on Flow EVM, expanding its capabilities and utility within the ecosystem. Current holders of the Flow Cadence $BETA.C can redeem their token for the new $BETA.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BETA (BETA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BETA (USD)

ارزش BETA (BETA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BETA (BETA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BETA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BETA را بررسی کنید!

BETA به ارزهای محلی

توکنومیکس BETA (BETA)

درک، توکنومیکس BETA (BETA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BETA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BETA (BETA) امروز BETA (BETA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BETA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BETA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BETA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BETA چقدر است؟ ارزش بازار BETA برابر است با $ 83.86K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BETA چقدر است؟ عرضه در گردش BETA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BETA چقدر بوده است؟ BETA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BETA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BETA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BETA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BETA برابر است با -- USD . آیا BETA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BETA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BETA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BETA (BETA)