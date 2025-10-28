Bean CoinBEAN چیست

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement. BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Bean Coin (BEAN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Bean Coin (USD)

ارزش Bean Coin (BEAN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bean Coin (BEAN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bean Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bean Coin را بررسی کنید!

BEAN به ارزهای محلی

توکنومیکس Bean Coin (BEAN)

درک، توکنومیکس Bean Coin (BEAN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BEAN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Bean Coin (BEAN) امروز Bean Coin (BEAN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BEAN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BEAN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BEAN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Bean Coin چقدر است؟ ارزش بازار BEAN برابر است با $ 637.26K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BEAN چقدر است؟ عرضه در گردش BEAN برابر است با 898.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BEAN چقدر بوده است؟ BEAN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00223583 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BEAN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BEAN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BEAN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BEAN برابر است با -- USD . آیا BEAN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BEAN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BEAN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bean Coin (BEAN)