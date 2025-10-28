قیمت لحظه‌ ای BaseShake امروز برابر است با 0.00157804 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BASESHAKE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BASESHAKE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BaseShake امروز برابر است با 0.00157804 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BASESHAKE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BASESHAKE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BASESHAKE

اطلاعات قیمت BASESHAKE

وب‌سایت رسمی BASESHAKE

توکنومیکس BASESHAKE

پیش‌بینی قیمت BASESHAKE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو BaseShake

قیمت BaseShake (BASESHAKE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BASESHAKE به USD:

$0.00157804
$0.00157804
-8.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای BaseShake (BASESHAKE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:28:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BaseShake (BASESHAKE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00154997
$ 0.00154997
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0021102
$ 0.0021102
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00154997
$ 0.00154997

$ 0.0021102
$ 0.0021102

$ 0.00373689
$ 0.00373689

$ 0
$ 0

+0.39%

-8.07%

+9.16%

+9.16%

قیمت لحظه‌ ای BaseShake (BASESHAKE) برابر است با $0.00157804. در 24 ساعت گذشته، BASESHAKE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00154997 تا حداکثر $ 0.0021102 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BASESHAKE برابر با $ 0.00373689 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BASESHAKE در یک ساعت گذشته +0.39%، در 24 ساعت گذشته -8.07% و در 7 روز گذشته +9.16% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BaseShake (BASESHAKE)

$ 1.58M
$ 1.58M

--
--

$ 1.58M
$ 1.58M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BaseShake برابر است با $ 1.58M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BASESHAKE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.58M است.

تاریخچه قیمت BaseShake (BASESHAKE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BaseShake به USD به میزان $ -0.000138578614730996 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BaseShake به USD به میزان $ +0.0015423059 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BaseShake به USD به میزان $ -0.0005415250 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BaseShake به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000138578614730996-8.07%
30 روز$ +0.0015423059+97.74%
60 روز$ -0.0005415250-34.31%
90 روز$ 0--

BaseShakeBASESHAKE چیست

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base.

Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake."

Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BaseShake (BASESHAKE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BaseShake (USD)

ارزش BaseShake (BASESHAKE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BaseShake (BASESHAKE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BaseShake را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BaseShake را بررسی کنید!

BASESHAKE به ارزهای محلی

توکنومیکس BaseShake (BASESHAKE)

درک، توکنومیکس BaseShake (BASESHAKE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BASESHAKE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BaseShake (BASESHAKE)

امروز BaseShake (BASESHAKE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BASESHAKE به واحد USD برابر است با 0.00157804 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BASESHAKE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BASESHAKE نسبت به USD برابر است با $ 0.00157804. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BaseShake چقدر است؟
ارزش بازار BASESHAKE برابر است با $ 1.58M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BASESHAKE چقدر است؟
عرضه در گردش BASESHAKE برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BASESHAKE چقدر بوده است؟
BASESHAKE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00373689 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BASESHAKE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BASESHAKE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BASESHAKE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BASESHAKE برابر است با -- USD.
آیا BASESHAKE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BASESHAKE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BASESHAKE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:28:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BaseShake (BASESHAKE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,904.75

$4,101.29

$0.05749

$201.20

$4.0896

$4,101.29

$113,904.75

$201.20

$2.6290

$1,139.64

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001053

$0.0000000000000001557

$0.1642

$0.0000000000217

$0.04349

$0.03590

