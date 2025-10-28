BaseShakeBASESHAKE چیست

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base. Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake." Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel. This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base. Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake." Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BaseShake (BASESHAKE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BaseShake (USD)

ارزش BaseShake (BASESHAKE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BaseShake (BASESHAKE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BaseShake را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BaseShake را بررسی کنید!

BASESHAKE به ارزهای محلی

توکنومیکس BaseShake (BASESHAKE)

درک، توکنومیکس BaseShake (BASESHAKE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BASESHAKE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BaseShake (BASESHAKE) امروز BaseShake (BASESHAKE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BASESHAKE به واحد USD برابر است با 0.00157804 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BASESHAKE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00157804 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BASESHAKE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BaseShake چقدر است؟ ارزش بازار BASESHAKE برابر است با $ 1.58M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BASESHAKE چقدر است؟ عرضه در گردش BASESHAKE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BASESHAKE چقدر بوده است؟ BASESHAKE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00373689 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BASESHAKE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BASESHAKE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BASESHAKE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BASESHAKE برابر است با -- USD . آیا BASESHAKE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BASESHAKE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BASESHAKE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BaseShake (BASESHAKE)