قیمت لحظه‌ ای Based Zlurpee امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZLURPEE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZLURPEE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Based Zlurpee امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZLURPEE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZLURPEE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ZLURPEE

اطلاعات قیمت ZLURPEE

وب‌سایت رسمی ZLURPEE

توکنومیکس ZLURPEE

پیش‌بینی قیمت ZLURPEE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Based Zlurpee

قیمت Based Zlurpee (ZLURPEE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ZLURPEE به USD:

--
----
-20.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Based Zlurpee (ZLURPEE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:30:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Based Zlurpee (ZLURPEE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-20.82%

-51.37%

-51.37%

قیمت لحظه‌ ای Based Zlurpee (ZLURPEE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، ZLURPEE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZLURPEE برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZLURPEE در یک ساعت گذشته -0.26%، در 24 ساعت گذشته -20.82% و در 7 روز گذشته -51.37% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Based Zlurpee (ZLURPEE)

$ 43.77K
$ 43.77K$ 43.77K

--
----

$ 43.77K
$ 43.77K$ 43.77K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Based Zlurpee برابر است با $ 43.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZLURPEE برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.77K است.

تاریخچه قیمت Based Zlurpee (ZLURPEE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Based Zlurpee به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Based Zlurpee به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Based Zlurpee به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Based Zlurpee به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-20.82%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Based ZlurpeeZLURPEE چیست

Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.

At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.

Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.

But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.

At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Based Zlurpee (ZLURPEE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Based Zlurpee (USD)

ارزش Based Zlurpee (ZLURPEE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Based Zlurpee (ZLURPEE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Based Zlurpee را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Based Zlurpee را بررسی کنید!

ZLURPEE به ارزهای محلی

توکنومیکس Based Zlurpee (ZLURPEE)

درک، توکنومیکس Based Zlurpee (ZLURPEE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZLURPEE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Based Zlurpee (ZLURPEE)

امروز Based Zlurpee (ZLURPEE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZLURPEE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZLURPEE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZLURPEE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Based Zlurpee چقدر است؟
ارزش بازار ZLURPEE برابر است با $ 43.77K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZLURPEE چقدر است؟
عرضه در گردش ZLURPEE برابر است با 420.69B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZLURPEE چقدر بوده است؟
ZLURPEE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZLURPEE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZLURPEE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات ZLURPEE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZLURPEE برابر است با -- USD.
آیا ZLURPEE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZLURPEE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZLURPEE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:30:45 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Based Zlurpee (ZLURPEE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,889.65
$113,889.65$113,889.65

-0.93%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,094.09
$4,094.09$4,094.09

-1.88%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05475
$0.05475$0.05475

-1.72%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.25
$200.25$200.25

+0.06%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2388
$4.2388$4.2388

-18.26%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,094.09
$4,094.09$4,094.09

-1.88%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,889.65
$113,889.65$113,889.65

-0.93%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.25
$200.25$200.25

+0.06%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6358
$2.6358$2.6358

-0.95%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.52
$1,133.52$1,133.52

-0.88%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001122
$0.001122$0.001122

+87.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001402
$0.0000000000000001402$0.0000000000000001402

+1,186.23%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1685
$0.1685$0.1685

+237.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04475
$0.04475$0.04475

+123.75%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000205
$0.0000000000205$0.0000000000205

+100.98%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03569
$0.03569$0.03569

+91.67%