Based CoinBASED چیست

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem, The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Based Coin (BASED) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Based Coin (USD)

ارزش Based Coin (BASED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Based Coin (BASED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Based Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Based Coin را بررسی کنید!

BASED به ارزهای محلی

توکنومیکس Based Coin (BASED)

درک، توکنومیکس Based Coin (BASED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BASED بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Based Coin (BASED) امروز Based Coin (BASED) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BASED به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BASED نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BASED نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Based Coin چقدر است؟ ارزش بازار BASED برابر است با $ 1.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BASED چقدر است؟ عرضه در گردش BASED برابر است با 57.28B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BASED چقدر بوده است؟ BASED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BASED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BASED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BASED چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BASED برابر است با -- USD . آیا BASED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BASED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BASED مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Based Coin (BASED)