قیمت لحظه‌ ای Based Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BASED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BASED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BASED

اطلاعات قیمت BASED

وب‌سایت رسمی BASED

توکنومیکس BASED

پیش‌بینی قیمت BASED

لوگو Based Coin

قیمت Based Coin (BASED)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BASED به USD:

--
----
-5.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Based Coin (BASED)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:28:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Based Coin (BASED) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-5.49%

+2.24%

+2.24%

قیمت لحظه‌ ای Based Coin (BASED) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، BASED در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BASED برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BASED در یک ساعت گذشته +0.33%، در 24 ساعت گذشته -5.49% و در 7 روز گذشته +2.24% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Based Coin (BASED)

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

57.28B
57.28B 57.28B

62,325,652,156.26195
62,325,652,156.26195 62,325,652,156.26195

ارزش بازار فعلی Based Coin برابر است با $ 1.25M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BASED برابر است با 57.28B، و عرضه کل آن 62325652156.26195 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.36M است.

تاریخچه قیمت Based Coin (BASED) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Based Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Based Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Based Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Based Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-5.49%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Based CoinBASED چیست

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Based Coin (BASED)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Based Coin (USD)

ارزش Based Coin (BASED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Based Coin (BASED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Based Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Based Coin را بررسی کنید!

BASED به ارزهای محلی

توکنومیکس Based Coin (BASED)

درک، توکنومیکس Based Coin (BASED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BASED بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Based Coin (BASED)

امروز Based Coin (BASED) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BASED به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BASED نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BASED نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Based Coin چقدر است؟
ارزش بازار BASED برابر است با $ 1.25M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BASED چقدر است؟
عرضه در گردش BASED برابر است با 57.28B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BASED چقدر بوده است؟
BASED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BASED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BASED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BASED چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BASED برابر است با -- USD.
آیا BASED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BASED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BASED مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:28:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Based Coin (BASED)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

