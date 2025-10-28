Base VelocimeterBVM چیست

What is the project about? ve33 Dex on Base What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system= History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3. What's next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system. What can your token be used for? Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

منبع Base Velocimeter (BVM) وب سایت رسمی

BVM به ارزهای محلی

توکنومیکس Base Velocimeter (BVM)

درک، توکنومیکس Base Velocimeter (BVM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BVM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Base Velocimeter (BVM) امروز Base Velocimeter (BVM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BVM به واحد USD برابر است با 0.00377295 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BVM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00377295 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BVM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Base Velocimeter چقدر است؟ ارزش بازار BVM برابر است با $ 21.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BVM چقدر است؟ عرضه در گردش BVM برابر است با 5.78M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BVM چقدر بوده است؟ BVM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.787331 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BVM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BVM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00138317 USD رسید. حجم معاملات BVM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BVM برابر است با -- USD . آیا BVM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BVM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BVM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Base Velocimeter (BVM)