قیمت لحظه‌ ای Base Velocimeter امروز برابر است با 0.00377295 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BVM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BVM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Base Velocimeter (BVM)

قیمت لحظه‌ ای 1 BVM به USD:

$0.00377295
$0.00377295$0.00377295
-4.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Base Velocimeter (BVM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:44:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Base Velocimeter (BVM) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.15%

-4.10%

+17.83%

+17.83%

قیمت لحظه‌ ای Base Velocimeter (BVM) برابر است با $0.00377295. در 24 ساعت گذشته، BVM در بازه قیمتی حداقل $ 0.00376435 تا حداکثر $ 0.00393449 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BVM برابر با $ 0.787331 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00138317 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BVM در یک ساعت گذشته -0.15%، در 24 ساعت گذشته -4.10% و در 7 روز گذشته +17.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Base Velocimeter (BVM)

$ 21.81K
$ 21.81K$ 21.81K

--
----

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

5.78M
5.78M 5.78M

15,047,424.5246769
15,047,424.5246769 15,047,424.5246769

ارزش بازار فعلی Base Velocimeter برابر است با $ 21.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BVM برابر است با 5.78M، و عرضه کل آن 15047424.5246769 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.77K است.

تاریخچه قیمت Base Velocimeter (BVM) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Base Velocimeter به USD به میزان $ -0.00016154777746774 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Base Velocimeter به USD به میزان $ -0.0012100054 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Base Velocimeter به USD به میزان $ +0.0038678596 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Base Velocimeter به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00016154777746774-4.10%
30 روز$ -0.0012100054-32.07%
60 روز$ +0.0038678596+102.52%
90 روز$ 0--

Base VelocimeterBVM چیست

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع Base Velocimeter (BVM)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Base Velocimeter (USD)

ارزش Base Velocimeter (BVM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Base Velocimeter (BVM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Base Velocimeter را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Base Velocimeter را بررسی کنید!

BVM به ارزهای محلی

توکنومیکس Base Velocimeter (BVM)

درک، توکنومیکس Base Velocimeter (BVM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BVM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Base Velocimeter (BVM)

امروز Base Velocimeter (BVM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BVM به واحد USD برابر است با 0.00377295 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BVM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BVM نسبت به USD برابر است با $ 0.00377295. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Base Velocimeter چقدر است؟
ارزش بازار BVM برابر است با $ 21.81K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BVM چقدر است؟
عرضه در گردش BVM برابر است با 5.78M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BVM چقدر بوده است؟
BVM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.787331 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BVM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BVM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00138317 USD رسید.
حجم معاملات BVM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BVM برابر است با -- USD.
آیا BVM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BVM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BVM مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Base Velocimeter (BVM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

