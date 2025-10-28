Astera USDASUSD چیست

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

پیش‌ بینی قیمت Astera USD (USD)

ارزش Astera USD (ASUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Astera USD (ASUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Astera USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Astera USD را بررسی کنید!

ASUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Astera USD (ASUSD)

درک، توکنومیکس Astera USD (ASUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Astera USD (ASUSD) امروز Astera USD (ASUSD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ASUSD به واحد USD برابر است با 0.48985 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ASUSD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.48985 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ASUSD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Astera USD چقدر است؟ ارزش بازار ASUSD برابر است با $ 5.88M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ASUSD چقدر است؟ عرضه در گردش ASUSD برابر است با 12.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASUSD چقدر بوده است؟ ASUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ASUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ASUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.489848 USD رسید. حجم معاملات ASUSD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASUSD برابر است با -- USD . آیا ASUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ASUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASUSD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Astera USD (ASUSD)