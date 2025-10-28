قیمت لحظه‌ ای Astera USD امروز برابر است با 0.48985 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Astera USD امروز برابر است با 0.48985 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASUSD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASUSD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

نمودار قیمت لحظه ای Astera USD (ASUSD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:54:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Astera USD (ASUSD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.489848
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.490386
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.489848
$ 0.490386
$ 2.0
$ 0.489848
--

-0.09%

-0.20%

-0.20%

قیمت لحظه‌ ای Astera USD (ASUSD) برابر است با $0.48985. در 24 ساعت گذشته، ASUSD در بازه قیمتی حداقل $ 0.489848 تا حداکثر $ 0.490386 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ASUSD برابر با $ 2.0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.489848 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ASUSD در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.09% و در 7 روز گذشته -0.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Astera USD (ASUSD)

$ 5.88M
--
$ 5.88M
12.00M
12,000,000.0
ارزش بازار فعلی Astera USD برابر است با $ 5.88M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASUSD برابر است با 12.00M، و عرضه کل آن 12000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.88M است.

تاریخچه قیمت Astera USD (ASUSD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Astera USD به USD به میزان $ -0.0004764495465847 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Astera USD به USD به میزان $ -0.2497630035 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Astera USD به USD به میزان $ -0.2500987957 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Astera USD به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0004764495465847-0.09%
30 روز$ -0.2497630035-50.98%
60 روز$ -0.2500987957-51.05%
90 روز$ 0--

Astera USDASUSD چیست

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Astera USD (USD)

ارزش Astera USD (ASUSD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Astera USD (ASUSD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Astera USD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Astera USD را بررسی کنید!

ASUSD به ارزهای محلی

توکنومیکس Astera USD (ASUSD)

درک، توکنومیکس Astera USD (ASUSD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASUSD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Astera USD (ASUSD)

امروز Astera USD (ASUSD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ASUSD به واحد USD برابر است با 0.48985 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ASUSD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ASUSD نسبت به USD برابر است با $ 0.48985. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Astera USD چقدر است؟
ارزش بازار ASUSD برابر است با $ 5.88M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ASUSD چقدر است؟
عرضه در گردش ASUSD برابر است با 12.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASUSD چقدر بوده است؟
ASUSD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ASUSD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ASUSD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.489848 USD رسید.
حجم معاملات ASUSD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASUSD برابر است با -- USD.
آیا ASUSD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ASUSD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASUSD مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Astera USD (ASUSD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

