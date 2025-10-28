ArchAIARCHAI چیست

منبع ArchAI (ARCHAI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ArchAI (USD)

ARCHAI به ارزهای محلی

توکنومیکس ArchAI (ARCHAI)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ArchAI (ARCHAI) امروز ArchAI (ARCHAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ARCHAI به واحد USD برابر است با 0.00348802 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ARCHAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00348802 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ARCHAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ArchAI چقدر است؟ ارزش بازار ARCHAI برابر است با $ 1.43M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ARCHAI چقدر است؟ عرضه در گردش ARCHAI برابر است با 410.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARCHAI چقدر بوده است؟ ARCHAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00836712 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ARCHAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ARCHAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00271399 USD رسید. حجم معاملات ARCHAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARCHAI برابر است با -- USD . آیا ARCHAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ARCHAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARCHAI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ArchAI (ARCHAI)