اطلاعات بیشتر درباره XAR

اطلاعات قیمت XAR

وب‌سایت رسمی XAR

توکنومیکس XAR

پیش‌بینی قیمت XAR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Arcana Network

قیمت Arcana Network (XAR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 XAR به USD:

$0.00060006
$0.00060006$0.00060006
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Arcana Network (XAR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:25:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Arcana Network (XAR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.02%

+17.43%

+17.43%

قیمت لحظه‌ ای Arcana Network (XAR) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، XAR در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XAR برابر با $ 1.52 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XAR در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.02% و در 7 روز گذشته +17.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Arcana Network (XAR)

$ 400.84K
$ 400.84K$ 400.84K

--
----

$ 600.04K
$ 600.04K$ 600.04K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Arcana Network برابر است با $ 400.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XAR برابر است با 668.03M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 600.04K است.

تاریخچه قیمت Arcana Network (XAR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Arcana Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Arcana Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Arcana Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Arcana Network به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.02%
30 روز$ 0-36.70%
60 روز$ 0-79.85%
90 روز$ 0--

Arcana NetworkXAR چیست

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Arcana Network (XAR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Arcana Network (USD)

ارزش Arcana Network (XAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Arcana Network (XAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Arcana Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Arcana Network را بررسی کنید!

XAR به ارزهای محلی

توکنومیکس Arcana Network (XAR)

درک، توکنومیکس Arcana Network (XAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Arcana Network (XAR)

امروز Arcana Network (XAR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XAR به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XAR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XAR نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Arcana Network چقدر است؟
ارزش بازار XAR برابر است با $ 400.84K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XAR چقدر است؟
عرضه در گردش XAR برابر است با 668.03M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XAR چقدر بوده است؟
XAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.52 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات XAR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XAR برابر است با -- USD.
آیا XAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XAR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:25:31 (UTC+8)

سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد.

