APIXAPIX چیست

APIX is a utility token powering AvaxPixel — a decentralized, real-time pixel-art canvas on the Avalanche blockchain. Users spend APIX to paint, overwrite, and defend pixels, turning digital expression into a competitive, collaborative game. A dynamic pricing algorithm governs pixel costs, while active contributors are rewarded through a Personal Paint Score (PPS) that determines token airdrops and leaderboard rankings. APIX creates a self-sustaining art economy where creativity, community engagement, and strategy directly translate into token utility and social recognition. With no pre-sale, no VC involvement, and a strong referral system, APIX aims to become the cultural engine of Web3 art, activism, and memetic expression.

پیش‌ بینی قیمت APIX (USD)

ارزش APIX (APIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از APIX (APIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت APIX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت APIX را بررسی کنید!

APIX به ارزهای محلی

توکنومیکس APIX (APIX)

درک، توکنومیکس APIX (APIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره APIX (APIX) امروز APIX (APIX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای APIX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی APIX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی APIX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار APIX چقدر است؟ ارزش بازار APIX برابر است با $ 480.80K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش APIX چقدر است؟ عرضه در گردش APIX برابر است با 9.83B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت APIX چقدر بوده است؟ APIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت APIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ APIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات APIX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APIX برابر است با -- USD . آیا APIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد APIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APIX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به APIX (APIX)