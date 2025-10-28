AnvilANVL چیست

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment. Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance. What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications. Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions. Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision. Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.

توکنومیکس Anvil (ANVL)

درک، توکنومیکس Anvil (ANVL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANVL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Anvil (ANVL) امروز Anvil (ANVL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ANVL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ANVL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ANVL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Anvil چقدر است؟ ارزش بازار ANVL برابر است با $ 57.48M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ANVL چقدر است؟ عرضه در گردش ANVL برابر است با 80.20B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANVL چقدر بوده است؟ ANVL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00929021 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ANVL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ANVL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ANVL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANVL برابر است با -- USD . آیا ANVL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ANVL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANVL مراجعه کنید.

