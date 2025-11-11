اقتصاد توکنی Anvil (ANVL)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Anvil (ANVL)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Anvil (ANVL)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Anvil (ANVL).
Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.
Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.
What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications.
Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions.
Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision.
Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.
توکنومیکس Anvil (ANVL): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Anvil (ANVL) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای ANVL که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های ANVL که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی ANVL را درک کردید، قیمت زنده توکن ANVL را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت ANVL
میخواهید بدانید که ANVL به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت ANVL ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
محبوب ترین ها
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
بیشترین حجم
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
به تازگی اضافه شده
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدها
برترین رشدهای 24 ساعته در بازار رمزارز؛ ارزهایی که هر معامله گر باید زیر نظر داشته باشد