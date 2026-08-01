قیمت امروز AIxBET

قیمت لحظه‌ ای AIxBET ($AXB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $AXB به USD برابر با $ 0 برای هر $AXB می‌ باشد.

توکن AIxBET در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,328 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 173.07M $AXB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $AXB در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00623622 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $AXB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.59 رسیده است.

اطلاعات بازار AIxBET ($AXB)

ارزش بازار $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K حجم (24 ساعته) $ 7.59$ 7.59 $ 7.59 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 446.79K$ 446.79K $ 446.79K سرمایه در گردش 173.07M 173.07M 173.07M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AIxBET برابر است با $ 77.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.59. عرضه در گردش $AXB برابر است با 173.07M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 446.79K است.