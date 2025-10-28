AIGOVOLIVIA چیست

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now. Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption. Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that. AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

پیش‌ بینی قیمت AIGOV (USD)

ارزش AIGOV (OLIVIA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AIGOV (OLIVIA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AIGOV را بررسی کنید.

OLIVIA به ارزهای محلی

توکنومیکس AIGOV (OLIVIA)

درک، توکنومیکس AIGOV (OLIVIA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OLIVIA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AIGOV (OLIVIA) امروز AIGOV (OLIVIA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OLIVIA به واحد USD برابر است با 0.00006862 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OLIVIA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00006862 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OLIVIA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AIGOV چقدر است؟ ارزش بازار OLIVIA برابر است با $ 63.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OLIVIA چقدر است؟ عرضه در گردش OLIVIA برابر است با 929.11M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OLIVIA چقدر بوده است؟ OLIVIA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01787206 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OLIVIA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OLIVIA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005036 USD رسید. حجم معاملات OLIVIA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OLIVIA برابر است با -- USD . آیا OLIVIA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OLIVIA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OLIVIA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AIGOV (OLIVIA)