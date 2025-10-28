aibrkAIBRK چیست

AIBRK is an AI-powered, community-driven, on-chain version of Berkshire Hathaway. He listens to the community, picks the top trending token, and invests his own money — all onchain. If you recommend his winning pick, you earn AIBRK tokens. When his trades make profit, it's used to buy back and stake AIBRK — making the token stronger over time. Simple. Open. Social. This isn't just another AI trading experiment. It's a movement to reframe how value is found, captured, and shared in the AI x crypto era.

پیش‌ بینی قیمت aibrk (USD)

ارزش aibrk (AIBRK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از aibrk (AIBRK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت aibrk را بررسی کنید.

AIBRK به ارزهای محلی

توکنومیکس aibrk (AIBRK)

درک، توکنومیکس aibrk (AIBRK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIBRK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره aibrk (AIBRK) امروز aibrk (AIBRK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIBRK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIBRK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIBRK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار aibrk چقدر است؟ ارزش بازار AIBRK برابر است با $ 737.72K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIBRK چقدر است؟ عرضه در گردش AIBRK برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIBRK چقدر بوده است؟ AIBRK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00420528 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIBRK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIBRK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AIBRK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIBRK برابر است با -- USD . آیا AIBRK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIBRK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIBRK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به aibrk (AIBRK)