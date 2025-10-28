قیمت لحظه‌ ای ABSGLORP امروز برابر است با 0.00004873 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GLORP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GLORP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ABSGLORP امروز برابر است با 0.00004873 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GLORP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GLORP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت ABSGLORP (GLORP)

قیمت لحظه‌ ای 1 GLORP به USD:

-2.30%1D
نمودار قیمت لحظه ای ABSGLORP (GLORP)
اطلاعات قیمت ABSGLORP (GLORP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

قیمت لحظه‌ ای ABSGLORP (GLORP) برابر است با $0.00004873. در 24 ساعت گذشته، GLORP در بازه قیمتی حداقل $ 0.00004844 تا حداکثر $ 0.00005009 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GLORP برابر با $ 0.0001598 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00004348 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GLORP در یک ساعت گذشته -0.12%، در 24 ساعت گذشته -2.14% و در 7 روز گذشته +2.17% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ABSGLORP (GLORP)

ارزش بازار فعلی ABSGLORP برابر است با $ 48.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GLORP برابر است با 993.32M، و عرضه کل آن 993319009.7638245 می‌ باشد. ارزش کل رقیم‌ شده (FDV) آن $ 48.46K است.

تاریخچه قیمت ABSGLORP (GLORP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ABSGLORP به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ABSGLORP به USD به میزان $ -0.0000072722 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ABSGLORP به USD به میزان $ -0.0000246292 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ABSGLORP به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.14%
30 روز$ -0.0000072722-14.92%
60 روز$ -0.0000246292-50.54%
90 روز$ 0--

ABSGLORPGLORP چیست

the largest Telegram lounge on Abstract, the token was created as the in-house currency to fuel growth and innovation across the entire ecosystem. Glorp powers the tools that keep Abstract moving forward—our Buybot tracks every buy in real time, the Token Scanner keeps the chain safe, the Tip Tool makes community engagement seamless, the Microtransaction Bot and Volume Bot drive unmatched visibility and trading power, and the Airdrop Tool allows tokens to reward their holders with ease. Every tool is built by the community, for the community, with Glorp at the center of it all

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت ABSGLORP (USD)

ارزش ABSGLORP (GLORP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ABSGLORP (GLORP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ABSGLORP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ABSGLORP را بررسی کنید!

GLORP به ارزهای محلی

توکنومیکس ABSGLORP (GLORP)

درک، توکنومیکس ABSGLORP (GLORP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GLORP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ABSGLORP (GLORP)

امروز ABSGLORP (GLORP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GLORP به واحد USD برابر است با 0.00004873 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GLORP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GLORP نسبت به USD برابر است با $ 0.00004873. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ABSGLORP چقدر است؟
ارزش بازار GLORP برابر است با $ 48.46K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GLORP چقدر است؟
عرضه در گردش GLORP برابر است با 993.32M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GLORP چقدر بوده است؟
GLORP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0001598 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GLORP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GLORP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004348 USD رسید.
حجم معاملات GLORP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GLORP برابر است با -- USD.
آیا GLORP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GLORP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GLORP مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ABSGLORP (GLORP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

