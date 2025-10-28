ABSGLORPGLORP چیست

the largest Telegram lounge on Abstract, the token was created as the in-house currency to fuel growth and innovation across the entire ecosystem. Glorp powers the tools that keep Abstract moving forward—our Buybot tracks every buy in real time, the Token Scanner keeps the chain safe, the Tip Tool makes community engagement seamless, the Microtransaction Bot and Volume Bot drive unmatched visibility and trading power, and the Airdrop Tool allows tokens to reward their holders with ease. Every tool is built by the community, for the community, with Glorp at the center of it all the largest Telegram lounge on Abstract, the token was created as the in-house currency to fuel growth and innovation across the entire ecosystem. Glorp powers the tools that keep Abstract moving forward—our Buybot tracks every buy in real time, the Token Scanner keeps the chain safe, the Tip Tool makes community engagement seamless, the Microtransaction Bot and Volume Bot drive unmatched visibility and trading power, and the Airdrop Tool allows tokens to reward their holders with ease. Every tool is built by the community, for the community, with Glorp at the center of it all

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ABSGLORP (GLORP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ABSGLORP (USD)

ارزش ABSGLORP (GLORP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ABSGLORP (GLORP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ABSGLORP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ABSGLORP را بررسی کنید!

GLORP به ارزهای محلی

توکنومیکس ABSGLORP (GLORP)

درک، توکنومیکس ABSGLORP (GLORP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GLORP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ABSGLORP (GLORP) امروز ABSGLORP (GLORP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GLORP به واحد USD برابر است با 0.00004873 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GLORP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00004873 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GLORP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ABSGLORP چقدر است؟ ارزش بازار GLORP برابر است با $ 48.46K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GLORP چقدر است؟ عرضه در گردش GLORP برابر است با 993.32M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GLORP چقدر بوده است؟ GLORP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0001598 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GLORP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GLORP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004348 USD رسید. حجم معاملات GLORP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GLORP برابر است با -- USD . آیا GLORP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GLORP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GLORP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ABSGLORP (GLORP)