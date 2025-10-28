a slow runnerSNAIL چیست

would you buy me if i was slow? would you buy me if i was slow?

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع a slow runner (SNAIL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت a slow runner (USD)

ارزش a slow runner (SNAIL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از a slow runner (SNAIL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت a slow runner را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت a slow runner را بررسی کنید!

SNAIL به ارزهای محلی

توکنومیکس a slow runner (SNAIL)

درک، توکنومیکس a slow runner (SNAIL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SNAIL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره a slow runner (SNAIL) امروز a slow runner (SNAIL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SNAIL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SNAIL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SNAIL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار a slow runner چقدر است؟ ارزش بازار SNAIL برابر است با $ 18.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SNAIL چقدر است؟ عرضه در گردش SNAIL برابر است با 999.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SNAIL چقدر بوده است؟ SNAIL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00242581 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SNAIL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SNAIL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SNAIL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SNAIL برابر است با -- USD . آیا SNAIL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SNAIL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SNAIL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به a slow runner (SNAIL)